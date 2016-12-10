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Евгения Медведева: После ошибки я поняла, что нужно кататься в свое удовольствие и не нервничать

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями после произвольной программы на финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция). Напомним, что она заняла первое место.

В короткой программе Медведева установила мировой рекорд, набрав 79,21 балла. Она заявила, что в произвольной программе о рекордах у же не думала.

«Сегодня никаких мыслей о рекордах не было, задача была одна - чисто откататься, но я с этим не совсем справилась. После ошибки поняла, нужно кататься в свое удовольствие и не нервничать.

Эмоциональность программы? Это нарабатывается изо дня в день, я с эмоциями катаюсь на каждой тренировке, при каждом включении музыки. Я выучила ее наизусть, уже «на автомате» знаю что и когда делать», - цитирует Медведеву ТАСС.

Третье место заняла еще одна россиянка Анна Погорилая.

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