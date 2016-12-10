Евгения Медведева: После ошибки я поняла, что нужно кататься в свое удовольствие и не нервничать
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями
после произвольной программы на финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе
(Франция). Напомним, что она заняла первое место.
В короткой программе Медведева установила мировой рекорд, набрав 79,21
балла. Она заявила, что в произвольной программе о рекордах у же не
думала.
«Сегодня никаких мыслей о рекордах не было, задача была одна - чисто
откататься, но я с этим не совсем справилась. После ошибки поняла, нужно
кататься в свое удовольствие и не нервничать.
Эмоциональность программы? Это нарабатывается изо дня в день, я с эмоциями
катаюсь на каждой тренировке, при каждом включении музыки. Я выучила ее
наизусть, уже «на автомате» знаю что и когда делать», - цитирует Медведеву
ТАСС.
Третье место заняла еще одна россиянка Анна Погорилая.