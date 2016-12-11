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Денис Лебедев: У меня все в порядке, идет перезагрузка

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Денис Лебедев заявил, что не получал тяжелых травм в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF против соотечественника Мурата Гассиева.

«Портал Life.ru в погоне за очередной сенсаций дал ложную информацию о том, что у Дениса Лебедева тяжелые травмы, что он лежит в больнице с черепно-мозговой травмой.

У меня все в порядке, идет перезагрузка. Спасибо всем за поддержку», - сказал Лебедев.

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

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