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Каррера ведет переговоры с «Ювентусом» о переходе Дзадза в «Спартак»

Источник:  Itasportpress.itКомментарии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за английский «Вест Хэм», может перейти в московский «Спартак», сообщает ITASportPress.

В трансфере форварда во время зимнего трансферного окна заинтересован наставник красно-белых Массимо Каррера, ранее работавший в «Ювентусе». Издание уточняет, что именно по этой причине (прекрасных отношениях с «Ювентусом») «Каррера в переговорах может опередить конкурентов».

Ранее руководство «Вест Хэма» выражало недовольство игрой 25-летнего нападающего и выражало готовность досрочно расторгнуть договор аренды. В текущем сезоне АПЛ Дзадза сыграл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Матч

Вест Хэм - Бёрнли

Место и дата

13 декабря , Аптон Парк, Онлайн-трансляция

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