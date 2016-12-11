Энтони Джошуа нокаутировал Эрика Молину

Чемпион мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF британец Энтони Джошуа победил американца Эрика Молину.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. Джошуа отправил Молину в нокдаун в третьем раунде. Американец поднялся, но не отвечал на атаки британца, в результате рефери остановил бой, зафиксировав победу Джошуа техническим нокаутом.

Таким образом, теперь на счету Джошуа 18 побед (18 досрочно). На счету Молины 25 побед (19 досрочно) и 4 поражения.