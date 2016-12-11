Андрей Червиченко: Зимняя пауза в чемпионате России - совершенно идиотская

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о системе «осень-весна», по которой в последние годы проводится чемпионат России.

- Изначально я был ярым противником этой системы. Сейчас же не могу однозначно сказать, что же лучше. Сейчас мне совершенно не нравится эта, совершенно идиотская, зимняя пауза, разбивающая турнир на две части. То есть турнир может начать одна команда, а завершать- совершенно другая. Чемпионат России - это должен быть единый цикл. С другой стороны, большой плюс в том, начинается первенство на хороших полях, а главное - на хороших завершается. В последние четыре-пять туров погода не вмешивается в результат и это очень важно. Так что не знаю, что лучше... При старой системе, видимо, нужно заканчивать чемпионат в манежах, но, во-первых, далеко не у всех они есть, а во-вторых - футбол на синтетике - это уже совсем другой футбол, - сказал Червиченко.