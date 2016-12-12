Мамаев ответил на критику Кононова

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев ответил экс-наставнику «быков» Олегу Кононову, который ранее заявил, что игрок не сделал определенных выводов после скандала, связанного с вечеринкой в Монте-Карло.



«Олег Георгиевич не ожидал от Вас...», – написал Мамаев на своей странице в Twitter.

Олег Георгиевич не ожидал от Вас ... — Павел Мамаев (@Mamaev17) 12 декабря 2016 г.

Олег Кононов: Мамаев после вечеринки в Монте-Карло так и не пришел в себя