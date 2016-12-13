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Роналду более, чем в два раза опередил Месси по итогам голосования за «Золотой мяч»

Источник:  France FootballКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду более чем в два раза опередил лидера «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

Напомним, что эту награду вручает французский журнал France Football лучшему футболисту по итогам года.

В понедельник Роналду стал обладателем «Золотого мяча». Португалец по результатам голосования журналистов набрал 745 очков. Для 31-летнего Роналду это четвертый «Золотой мяч» в карьере.

Второе место в голосовании занял пятикратный обладатель «Золотого мяча» 29-летний Месси – 316 очков. На счету нападающего «Атлетико» француза Антуана Гризманна, занявшего третье место, 198 очков.

С 2008 года обладателями «Золотого мяча» становились только Криштиану Роналду и Лионель Месси. У 29-летнего Месси пять трофеев, у 31-летнего Роналду – четыре. До Месси и Роналду никому не удавалось получить «Золотой мяч» больше трех раз.

«Золотой мяч» по версии France Football вручается с 1956 года, его первым обладателем стал англичанин Стэли Мэтьюз. В 1963 году его обладателем стал голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин.

С 2010 по 2015 «Золотой мяч» по версии France Football был объединен с наградой лучшему футболисту мира по версии ФИФА, но с нынешнего года призы вновь вручаются отдельно.

Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтинг.

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