Роналду более, чем в два раза опередил Месси по итогам голосования за «Золотой мяч»
Нападающий мадридского «Реала»
и сборной Португалии Криштиану Роналду более чем в два раза опередил лидера «Барселоны»
аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».
Напомним, что эту награду
вручает французский журнал France Football лучшему футболисту по итогам года.
В понедельник Роналду стал
обладателем «Золотого мяча». Португалец по результатам голосования журналистов
набрал 745 очков. Для 31-летнего Роналду это четвертый «Золотой мяч» в карьере.
Второе место в голосовании
занял пятикратный обладатель «Золотого мяча» 29-летний Месси – 316 очков. На
счету нападающего «Атлетико» француза Антуана Гризманна, занявшего третье
место, 198 очков.
С
2008 года обладателями «Золотого мяча» становились только Криштиану Роналду и
Лионель Месси. У 29-летнего Месси пять трофеев, у 31-летнего Роналду – четыре.
До Месси и Роналду никому не удавалось получить «Золотой мяч» больше трех раз.
«Золотой
мяч» по версии France Football вручается с 1956 года, его первым
обладателем стал англичанин Стэли Мэтьюз. В 1963 году его обладателем стал
голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин.
С 2010 по 2015 «Золотой мяч» по версии France Football был объединен с наградой лучшему футболисту мира по версии ФИФА, но с нынешнего года призы вновь вручаются отдельно.