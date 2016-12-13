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Паулу Фонсека: Практически весь второй тайм «Шахтер» доминировал в матче с «Динамо»

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека после победы своей команды над киевским «Динамо» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Украины (4:3) похвалил подопечных за игру во втором тайме.

«Прежде всего хочу сказать, что сегодня был отличный матч в очень хорошей атмосфере, хоть и не совсем легкой для обеих команд. Однако, думаю, если вы действительно любите футбол и пришли сегодня на стадион, вы увидели именно то, что хотели, – красивую игру с большим количеством голов. Старт был просто потрясающим: через 3 минуты после начала поединка оба соперника уже отметились голами. «Динамо» забило в самом начале, на первых секундах, но и мы отлично среагировали. Затем игра немного сбалансировалась. У нас было много голевых моментов, соперник также был опасен в контратаках. Второй гол «Динамо» был забит со штрафного.

В перерыве мы немного скорректировали наши действия и дали понять ребятам, что взять верх сегодня реально. Думаю, что практически весь второй тайм был за «Шахтером». Мы отличились четырежды, но имели еще много явных голевых моментов, которые могли использовать. Понятно, что после удаления футболиста «Динамо» нам стало немного легче. В целом же была интереснейшая встреча с сильной командой. Я очень уважаю «Динамо», считаю, что соперник отлично организован и показывает красивый футбол. Конечно, нам вдвойне приятно приезжать на этот стадион и побеждать», - приводит официальный сайт «Шахтера» слова Фонсеки.

Встреча, прошедшая в понедельник в Киеве, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Шахтера». В составе гостей по голу забили Фред и Факундо Феррейра (58). Дважды собственные ворота поразил защитник «Динамо» Евгений Хачериди. У киевлян отличились Жуниор Мораеш, Сергей Рыбалка и Артем Беседин.

«Шахтер» набрал 50 очков и упрочил лидерство в чемпионате Украины, опережая на 13 очков «Динамо», занимающее второе место.

Напомним, что встреча была омрачена потасовкой футболистовДраку на 59-й минуте спровоцировал бразильский нападающий бело-голубых Жуниор Мораеш, ударивший локтем в лицо полузащитника соперников Тараса Степаненко. За партнера вступились игроки дончан, однако это еще больше завело Мораеша, который нанес удары сначала Александру Кучеру, а затем капитану гостей Дарио Срне.

Матч

Динамо К - Шахтер - 3:4 (2:1)

Голы

Мораеш 1 (1:0). Хачериди 3 (1:1 - автогол). Рыбалка 30 (2:1). Фред 50 (2:2). Феррейра 58 (2:3). Хачериди 88 (2:4 - автогол). Беседин 90 (3:4).

Состав

Динамо К: Рудько, Бурда, Вида, Хачериди, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук (Беседин, 71), Буяльский (Гармаш, 58), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 81), Мораеш

Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко (Малышев, 90), Коваленко (Тайсон, 72), Марлос (Дентиньо, 80), Бернард, Феррейра

Предупреждения:

Бурда, 53; Рыбалка, 56; Гонсалес, 64 - Степаненко, 28; Срна, 65; Фред, 86; Дентиньо, 90

Удаления:

Мораеш, 61; Рыбалка, 90 - нет

Судья:

Анатолий Жабченко (Украина)

Место и дата

12 декабря 20:00, НСК Олимпийский, Текстовая трансляция

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