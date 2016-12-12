ВИДЕО ДНЯ: Драка футболистов в матче «Динамо» (Киев) – «Шахтер»

Центральная встреча 18-го тура чемпионата Украины в Киеве между местным «Динамо» и «Шахтером» (3:4) была омрачена потасовкой футболистов.

Драку на 59-й минуте спровоцировал бразильский нападающий бело-голубых Жуниор Мораеш, ударивший локтем в лицо полузащитника соперников Тараса Степаненко. За партнера вступились игроки дончан, однако это еще больше завело Мораеша, который нанес удары сначала Александру Кучеру, а затем капитану гостей Дарио Срне.

Арбитрам с трудом удалось восстановить порядок на поле. Мораеш получил красную карточку, теперь ему грозит длительная дисквалификация.



