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«Монреаль» в овертайме проиграл «Бостону», Марков отдал голевой пас

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе отличились Остин Чарник и Райан Спунер. У хозяев шайбу забросил Пол Байрон.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 25 минут, нанес два броска, совершил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл 20 минут, нанес четыре броска, отдал голевой пас, совершил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 20 минут, нанес один бросок, совершил пять силовых приемов, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 17 декабря в 04:30 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Бостон» 15 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Питтсбургом».

Матч

Монреаль - Бостон - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Чарник (МакКуэйд, Спунер), 38:55 (0:1). Байрон (Марков, Митчелл), 56:48 (1:1). Спунер (Крюг, Чарник), 63:20 (1:2).

Место и дата

13 декабря 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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