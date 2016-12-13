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«Питтсбург» забросил 7 безответных шайб в ворота «Аризоны», Малкин отдал два голевых паса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Аризону».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Скотт Уилсон, Ник Бонино, Тревор Дэйли, Брайан Раст, Сидни Кросби, Фил Кессел и Джастин Шульц.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 16 минут, нанес четыре броска, отдал два голевых паса, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 15 декабря в 04:30 (мск) примет «Бостон», а «Аризона» 14 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Детройтом».

Матч

Питтсбург - Аризона - 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Голы:

Уилсон (Каллен), 8:40 (1:0). Бонино 24:30 (2:0). Дэйли 26:58 (3:0). Раст (Мяяття), 28:30 (4:0). Кросби (Малкин, Летанг), 35:13 (5:0 - бол.). Кессел (Малкин, Хагелин), 41:20 (6:0). Шульц (Бонино, Шири), 52:26 (7:0 - бол.).

Место и дата

13 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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