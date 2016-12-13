«Питтсбург» забросил 7 безответных шайб в ворота «Аризоны», Малкин отдал два голевых паса
Хоккеисты «Питтсбурга»
в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Аризону».
Встреча, прошедшая в
Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 7:0 в пользу
хозяев. В их составе по шайбе забросили Скотт Уилсон, Ник Бонино, Тревор Дэйли,
Брайан Раст, Сидни Кросби, Фил Кессел и Джастин Шульц.
Российский нападающий
«Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 16 минут, нанес четыре броска, отдал
два голевых паса, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 15 декабря в 04:30 (мск) примет «Бостон», а «Аризона» 14 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Детройтом».
Матч
Питтсбург - Аризона - 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Голы:
Уилсон (Каллен), 8:40 (1:0). Бонино 24:30 (2:0). Дэйли 26:58 (3:0). Раст (Мяяття), 28:30 (4:0). Кросби (Малкин, Летанг), 35:13 (5:0 - бол.). Кессел (Малкин, Хагелин), 41:20 (6:0). Шульц (Бонино, Шири), 52:26 (7:0 - бол.).
Место и дата
13 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция