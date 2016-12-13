«Питтсбург» забросил 7 безответных шайб в ворота «Аризоны», Малкин отдал два голевых паса

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Аризону».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Скотт Уилсон, Ник Бонино, Тревор Дэйли, Брайан Раст, Сидни Кросби, Фил Кессел и Джастин Шульц.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 16 минут, нанес четыре броска, отдал два голевых паса, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 15 декабря в 04:30 (мск) примет «Бостон», а «Аризона» 14 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Детройтом».