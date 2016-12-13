Сборная России назвала состав на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав на
Кубок Первого канала. Он был опубликован на официальном сайте ФХР.
Защитники: Антон Белов, Егор
Яковлев (оба – СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - «Металлург» Мг),
Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – «Локомотив»), Игорь Ожиганов, Богдан
Киселевич (оба – ЦСКА), Максим Осипов («Торпедо»).
Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все – СКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все – «Сибирь»), Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Андрей Светлаков, Сергей Андронов, Дмитрий Кугрышев (все – ЦСКА).
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.
По информации пресс-службы ФХР, Сергей Мозякин не включен в список из-за простудного заболевания. Отсутствуют питерцы Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и получивший травму во Владивостоке Никита Гусев. Зато включен а заявку Сергей Шумаков, не фигурировавший в расширенном списке.