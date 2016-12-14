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Алексей Анисимов: Переход на овертаймы «3 на 3» принят в интересах сборной

Источник:  КХЛКомментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал переход на овертаймы в формате «три на три».

«Весь современный хоккей переходит на формат «три на три» в овертаймах, именно в регулярном чемпионате. Мы идем в ногу со временем, хотим соответствовать современным тенденциям, в каком-то смысле не хотим упустить этот момент. Переход на новый формат овертаймов осуществляется для повышения зрелищности и динамики матчей, и как следствие – для привлечения новых болельщиков. При игре «три на три» много свободного места на большой площадке позволит высококвалифицированным игрокам проявлять своё мастерство.

Почему решено было осуществить переход именно сейчас, а не после окончания сезона? В том числе и в интересах национальной сборной. На всех международных соревнованиях сборные играют овертаймы в формате «3 на 3». Кроме того, об этих изменениях давно говорили члены совета директоров КХЛ, многие генеральные менеджеры. Все поддерживали этот формат. Решили ввести это на данном этапе. Сейчас важно, чтобы все тренеры, игроки ознакомились с регламентом проведения овертаймов, порядком наложения штрафов при формате игры «3 на 3», – приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

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