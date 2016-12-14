К ОИ-2018 сборная России будет готовиться 16 дней
На собрании
руководителей клубов КХЛ стала известна структура календаря следующего сезона.
«По проекту календаря сезона 2017/2018 команды проведут в регулярном чемпионате по 60 матчей.
Из-за ОИ-18 сезон 2017/2018 начнется в последнюю декаду августа, а из календаря игр будет практически полностью исключен февраль.
Количество дней пауз на Еврохоккейтур в сезоне 2017/2018 уменьшится с семи до пяти дней.
Тренерским штабом сборной согласовано количество дней пауз для подготовки национальной команды: 16 дней перед ОИ-2018, семь дней перед ЧМ-2018.
Предварительные сроки проведения плей-офф Кубка Гагарина 2018 – начало март-конец апреля», – сообщает официальный твиттер КХЛ.
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