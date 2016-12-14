Владимир Шалаев: Судейство в КХЛ стало заметно лучше

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев после совещания руководителей клубов КХЛ высказался о посещаемости матчей, логистике и судействе.

«Сегодняшнее совещание мне понравилось. У руководителей клубов было много вопросов, и они получили ответы на все вопросы. Мы теперь прекрасно понимаем, что будет завтра, послезавтра, и может быть, даже узнаем, что будет через семь лет. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко озвучил ключевые вопросы семилетней стратегии: это, конечно же, финансы и спортивная составляющая.

Мы глубоко анализировали вопрос посещаемости. Как ни странно, корень этого, на мой взгляд, лежит в календаре. К примеру, на четырех подряд домашних матчах собрать полную десятитысячную «Арену-Омск» очень тяжело. Несмотря на то, что в Омске все по-хорошему «чокнутые» на хоккее, это по-настоящему хоккейный город.

А второй недостаток – выросли затраты на трансферы. Мы закладывали в бюджет определенную сумму с учетом повышения цен на топливо, на инфраструктуру, на гостиничные услуги, и тем не менее уже выходим за рамки. Я поговорил с коллегами, это беда многих. Логистика не позволяет экономить. К примеру, летим по маршруту Шанхай – Хабаровск – Владивосток, затем перелетаем на Запад, играем в Загребе и Братиславе, а затем опять возвращаемся на Восток – в Новосибирск и Новокузнецк. Есть пожелание, чтобы календарь стал сбалансированнее.

И это, пожалуй, единственные два негативных момента, о которых я бы хотел сказать. При этом позитивных моментов намного больше! Например, стало все меньше критики в вопросах судейства, судейство реально, заметно стало лучше. Пускай все скандалы устраивают игроки на льду между собой, а организация хорошая. Считаю, что мы движемся в правильном направлении», – приводит слова Шалаева официальный сайт КХЛ.