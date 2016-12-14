Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия26 : 26Россия
Баскетбол  Зенит82 : 72Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки99 : 78Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Эрнани: Сегодня мой клиент был в Петербурге, завтра он подпишет контракт с «Зенитом»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Агент полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Ролим Кармо, сообщил, что игрок 15 декабря подпишет контракт с «Зенитом».

– Стоимость трансфера – 8 млн евро, сегодня Эрнани уже был в Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с «Зенитом», – приводит слова Кармо «Спорт день за днем».

Напомним, ранее президент «Атлетико Паранаэнсе» в интервью бразильским СМИ заявил, что «Зенит» ведет переговоры о переходе Эрнани.

Контракт футболиста  с его нынешним клубом действует до лета 2019 года. В сезоне-2016 Эрнани принял участие в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Тимощук: Пока не решил, продолжу ли карьеру игрока, или же стану тренеромБывший капитан «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук пока не принял решение о продолжении или завершении карьеры игрока.Рабочий сломал ногу при падении с высоты на стадионе на Крестовском островеРабочий из Таджикистана сломал ногу, упав с высоты на строящемся стадионе в Петербурге.«Толик с Андрюшей уехали – будто руки отрубили». Зырянов – о главном в «Зените»«Толик с Андрюшей уехали – будто руки отрубили». Зырянов – о главном в «Зените»Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» вспоминает победные моменты своей игровой карьеры.Мирча Луческу: Следим за двумя игроками в РумынииГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что клуб интересуется двумя футболистами румынского «Вииторула».Александр Кержаков: Не высылайте мне решение суда о лишении водительских прав «Почтой России»Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал нарушение ПДД и возможный арест на своей странице в инстаграме.Президент «Атлетико Паранаэнсе»: Ведем переговоры с «Зенитом» по ЭрнаниПолузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор может подписать контракт с «Зенитом», сообщает Gazeta a Povo.«Зенит» подпишет контракт с бразильцем ЭрнаниПолузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани близок к подписанию контракта с «Зенитом». Сумма трансфера может составить восемь миллионов евро.Нобель Арустамян: Семак – главный кандидат на пост тренера «Уфы»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что тренер «Зенита» Сергей Семак близок к тому, чтобы возглавить «Уфу».«Ювентус» нашел замену Витселю в «Аталанте»«Ювентус» нашел замену Витселю в «Аталанте»Руководство «Ювентуса» продолжает поиски усиления центральной линии. Об этом сообщает издание La Gazzetta Dello Sport.Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев: Предложений по Беленову от «Зенита» не поступалоГенеральный директор махачкалинского «Анжи» Сергей Кораблев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит» вратаря Александра Беленова.Главный тренер «Нефтчи»: Если Шейдаев захочет, мы можем поговорить о его арендеГлавный тренер азербайджанского «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев поделился мнением о возможной аренде нападающего «Трабзонспора» Рамиля Шейдаева.Кержаков может получить 15 суток за нарушение правил дорожного движенияФорварду «Зенита» Александру Кержакову грозят санкции за нарушение правил дорожного движения. Сейчас футболист находится в отпуске в ОАЭ.Александр Бубнов: У наших команд есть все возможности пройти соперников по ЛЕАлександр Бубнов: У наших команд есть все возможности пройти соперников по ЛЕФутбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM» обсудил все главные футбольные новости недели.Сколько очков весной должен набрать «Спартак», чтобы стать чемпионом?Сколько очков весной должен набрать «Спартак», чтобы стать чемпионом?«Советский спорт» подсчитал примерное количество очков, которое необходимо набрать «Спартаку», чтобы финишировать первым.Роберт Мак – лучший игрок «Зенита» в ноябре по версии болельщиковПолузащитник «Зенита» Роберт Мак был признан лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков.Массимо Каррера: «Зенит» – самая сильная команда России. Потом идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и мыГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о главных соперниках красно-белых в чемпионате России.Алексей Сафонов: «Зенит» зимой купит двух бразильцев, и это будут новые звездыИзвестный агент Алексей Сафонов рассказал о планах «Зенита» на зимнее трансферное окно.«Зенит» может отпустить Витселя в «Ювентус» зимой за 6 млн евро«Зенит» рассматривает возможность отпустить полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» в зимнее трансферное окно за 6 млн евро, сообщает Calciomercato.com.«Зенит» интересуется полузащитником «Атлетико Паранаэнсе»Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор может продолжить карьеру в «Зените». Об этом бразильский журналист Жулиано Лоренц Оскар сообщил в своем твиттере.Константин Сарсания: Если «Андерлехт» хорошо настроится, у «Зенита» могут возникнуть проблемыБывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Зениту» предстоит сыграть с «Андерлехтом».

Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсекалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Эрнани Азеведо Жуниор
Эрнани Азеведо Жуниорвсе новости