Агент Эрнани: Сегодня мой клиент был в Петербурге, завтра он подпишет контракт с «Зенитом»
Агент полузащитника «Атлетико
Паранаэнсе» Эрнани Ролим Кармо, сообщил, что игрок 15 декабря подпишет контракт
с «Зенитом».
– Стоимость трансфера – 8 млн евро, сегодня Эрнани уже был в
Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с «Зенитом», – приводит слова
Кармо «Спорт день за днем».
Напомним, ранее президент «Атлетико Паранаэнсе» в интервью
бразильским СМИ заявил, что «Зенит» ведет переговоры о переходе Эрнани.
Контракт футболиста с
его нынешним клубом действует до лета 2019 года. В сезоне-2016 Эрнани принял
участие в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну
результативную передачу.
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