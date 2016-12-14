Агент Эрнани: Сегодня мой клиент был в Петербурге, завтра он подпишет контракт с «Зенитом»

Агент полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Ролим Кармо, сообщил, что игрок 15 декабря подпишет контракт с «Зенитом».

– Стоимость трансфера – 8 млн евро, сегодня Эрнани уже был в Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с «Зенитом», – приводит слова Кармо «Спорт день за днем».

Напомним, ранее президент «Атлетико Паранаэнсе» в интервью бразильским СМИ заявил, что «Зенит» ведет переговоры о переходе Эрнани.

Контракт футболиста с его нынешним клубом действует до лета 2019 года. В сезоне-2016 Эрнани принял участие в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.