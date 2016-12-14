«Локомотив» расстался с Корнеевым

«Локомотив» расторг трудовой договор со спортивным директором Игорем Корнеевым по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

«Благодарим Игоря Владимировича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что функции спортивного директора «Локомотива» будут перераспределены между Виктором Тищенко и Евгением Харлачевым, которые недавно приступили к работе в селекционном отделе.

Напомним, Корнеев был назначен в августе 2016 после ухода с поста президента клуба Ольги Смородской и предыдущего спортивного директора Кирилла Котова.