Бородюк может возглавить молодежную сборную России

По информации «Советского спорта», Николая Писарева, у которого закончился контракт главного тренера «молодежки», может сменить Александр Бородюк, уже работавший на этой должности в 2005 году.

При этом Писарев останется на должности спортивного директора РФС, которую занимает согласно оргштатному расписанию.

Николай Писарев подтвердил факт завершения контракта с молодежной командой, Александр Бородюк от комментариев отказался.