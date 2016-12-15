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Бородюк может возглавить молодежную сборную России

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации «Советского спорта», Николая Писарева, у которого закончился контракт главного тренера «молодежки», может сменить Александр Бородюк, уже работавший на этой должности в 2005 году.

При этом Писарев останется на должности спортивного директора РФС, которую занимает согласно оргштатному расписанию.

Николай Писарев подтвердил факт завершения контракта с молодежной командой, Александр Бородюк от комментариев отказался.

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Евгений Дзичковский
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