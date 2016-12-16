Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рене Фазель: ИИХФ будет пересматривать хоккейные правила в 2018 году

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался о возможных изменениях хоккейных правил.

«Первый приоритет ИИХФ – безопасность хоккеистов на площадке. Теперь у нас есть конгресс, чтобы изменить правила и улучшить игру. Важно поработать над экипировкой игроков, усилить их защиту. ИИХФ будет пересматривать правила в 2018 году, у нас есть время подготовиться к этому. В Азии появляются новые клубы, и это очень важный шаг в развитии мирового хоккея. Игры в Корее и Китае – прекрасная возможность развить наш вид спорта в этом регионе», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, в пятницу в Москве стартовал Международный хоккейный форум, который продлится до субботы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Вратарям могут запретить останавливать шайбу за воротамиПрезидент ФХР Владислав Третьяк рассказал о возможных изменениях в хоккейных правилах, которые касаются игры вратарей.Рене Фазель: Россия не потеряет юниорский ЧМ-2018Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что юниорский ЧМ-2018 по хоккею точно пройдет в России.Рене Фазель: Шведы наказали россиян за неиспользованные моментыПрезидент ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от первого матча сборной России на Кубке Первого канала против шведов.Рене Фазель: Переговоры с НХЛ? Я думал, что будет легчеПрезидент ИИХФ Рене Фазель рассказал о ходе переговоров по поводу участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пхенчхане.Билл Дэйли: Получили информацию от ИИХФ и федераций Канады и СШАЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о переговорах по поводу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.НХЛ отпустит хоккеистов на Олимпиаду-2018 в случае продления соглашения с профсоюзомРуководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустит игроков на зимние Олимпийские игры, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане, в случае, если профсоюз хоккеистов лиги согласится на продление действующего коллективного соглашения, сообщает ESPN.Рене Фазель: Деньги на страховку игроков НХЛ – не проблема, мы найдем ихПрезидент ИИХФ Рене Фазель заверил, что Международная федерация хоккея совместно с Международным олимпийским комитетом найдут деньги на страховку игроков НХЛ на время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.Павел Буре: Ждем в гости Гретцки, Мессье и ЭспозитоЗнаменитый форвард Павел Буре рассказал о мировом хоккейном форуме, который пройдет в декабре в Москве.Рене Фазель: Следующие четыре-пять недель будут определяющими в вопросе участия игроков НХЛ на ОИПрезидент ИИХФ Рене Фазель рассказал, как продвигаются дела в вопросе участия на Олимпийских играх хоккеистов из НХЛ.Рене Фазель: Следующие 4-5 недель будут определяющими в вопросе участия игроков НХЛ в ОИПрезидент ИИХФ Рене Фазель рассказал о переговорах с НХЛ по поводу участия игроков лиги в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.Рене Фазель: Решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде нужно принять до Рождества. Я сделаю все, что смогуПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель надеется, что окончательное решение относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане будет принято до конца декабря.Рене Фазель о Кубке мира: По уровню игры Олимпийские игры и чемпионат мира вышеГлава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал завершившийся в Торонто Кубок мира.Ротенберг, Каменский и Браташ избраны в комитеты ИИХФПо результатам заседания Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) утверждены новые члены комитетов организации.Рене Фазель: Слова Овечкина – серьезная поддержка для ИИХФ в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ-2018Президент ИИХФ Рене Фазель поблагодарил форварда «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина за поддержку участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пхенчхане.Новосибирск подал заявку на проведение МЧМ-2023Новосибирск подал заявку на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, сообщает твиттер «Сибири».Рене Фазель: Инцидент с участием Рыспаева – это форменный бардакПрезидент ИИХФ Рене Фазель высказался об инциденте с участием защитника «Барыса» Дамира Рыспаева, который устроил драку в матче предсезонного турнира с «Куньлунь Ред Стар», по итогам которой главный тренер китайского клуба Владимир Юрзинов-младший увел команду с площадки.Рене Фазель: IIHF сделает все, чтобы ЮЧМ-2018 прошел в Челябинске и МагнитогорскеГлава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что его организация сделает все, чтобы юниорский чемпионат мира (для игроков не старше 18 лет) прошел в Челябинске и Магнитогорске.Рене Фазель: Российским легкоатлетам стоит идти в CAS в индивидуальном порядке, использовать последний шансЧлен исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации хоккея Рене ФазельРене Фазель: Не все, что написано в докладе Макларена, базируется на реальных фактахПрезидент ИИХФ, член МОК Рене Фазель рассказал о неверных сведениях в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.Борис Майоров: Желание наказать Россию вышло на первый планБорис Майоров: Желание наказать Россию вышло на первый планЭксперт Sovsport.ru – о нависшей над российскими спортсменами угрозе и одном частном случае – отстранении Вячеслава Войнова от Кубка мира.

Рене Фазель
Рене Фазельвсе новости
ИИХФ
ИИХФ