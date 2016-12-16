Рене Фазель: ИИХФ будет пересматривать хоккейные правила в 2018 году

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался о возможных изменениях хоккейных правил.

«Первый приоритет ИИХФ – безопасность хоккеистов на площадке. Теперь у нас есть конгресс, чтобы изменить правила и улучшить игру. Важно поработать над экипировкой игроков, усилить их защиту. ИИХФ будет пересматривать правила в 2018 году, у нас есть время подготовиться к этому. В Азии появляются новые клубы, и это очень важный шаг в развитии мирового хоккея. Игры в Корее и Китае – прекрасная возможность развить наш вид спорта в этом регионе», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, в пятницу в Москве стартовал Международный хоккейный форум, который продлится до субботы.