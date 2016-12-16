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Рене Фазель: Россия не потеряет юниорский ЧМ-2018

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что юниорский ЧМ-2018 по хоккею точно пройдет в России.

- Ситуация, при которой Россия потеряет юниорский чемпионат мира 2018 года, исключена. Мы уже говорили об этом в МОК. Мы поедем в Челябинск и Магнитогорск. Вы же помните, что в 2014 году были слухи о возможном бойкоте чемпионата мира в Белоруссии, но он состоялся и прошел на высшем уровне. Так будет и в Челябинске и Магнитогорске, - цитирует Фазеля «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что предстоящий чемпионат мира по бобслею и скелетону не состоится в Сочи. Чемпионат пройдет в другой стране, которая будет выбрана позднее. Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении  бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.  

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