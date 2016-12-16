Владислав Третьяк: Вратарям могут запретить останавливать шайбу за воротами
Президент ФХР
Владислав Третьяк рассказал о возможных изменениях в хоккейных правилах,
которые касаются игры вратарей.
«Существуют различные предложения по изменениям правил игры в хоккей, например, комиссия спортсменов Международной федерации хоккея (IIHF) выступила с предложением, чтобы вратарь за воротами не имел права останавливать шайбу, чтобы он вообще не выходил за ворота, а играл только впереди», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.
Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что изменения в правилах могут быть приняты в 2018 году.
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