Владислав Третьяк: Вратарям могут запретить останавливать шайбу за воротами

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о возможных изменениях в хоккейных правилах, которые касаются игры вратарей.

«Существуют различные предложения по изменениям правил игры в хоккей, например, комиссия спортсменов Международной федерации хоккея (IIHF) выступила с предложением, чтобы вратарь за воротами не имел права останавливать шайбу, чтобы он вообще не выходил за ворота, а играл только впереди», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что изменения в правилах могут быть приняты в 2018 году.