Акимова выиграла спринт на этапе в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место
(Чехия) состоялась спринтерская гонка у женщин. Ее победительницей стала
россиянка Татьяна Акимова.
Российская спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту и 58,9 секунды при нуле промахов. Второе место у француженки Анаис Шевалье. Третьей стала американка Сьюзан Данкли.
Кубок мира по биатлону
Нове Место (Чехия)
Женщины. Спринт
1. Татьяна Акимова (Россия) 21.58,9 (0)
2. Анаис Шевалье (Франция) + 4,3 (0)
3. Сьюзан Данкли (США) + 5,1 (0)...
31. Ольга Подчуфарова (Россия) + 1.18,9 (1)
32. Анастасия Загоруйкр (Россия) + 1.19,3 (1)...
47. Светлана Слепцова (Россия) + 1.38,3 (2)...
63. Екатерина Глазырина (Россия) + 2.00,6 (3)
Для Татьяны Акимовой это первая победа в карьере, для Анаис Шевалье - первое призовое место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки