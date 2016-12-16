Акимова выиграла спринт на этапе в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) состоялась спринтерская гонка у женщин. Ее победительницей стала россиянка Татьяна Акимова.

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту и 58,9 секунды при нуле промахов. Второе место у француженки Анаис Шевалье. Третьей стала американка Сьюзан Данкли.

Кубок мира по биатлону

Нове Место (Чехия)

Женщины. Спринт

1. Татьяна Акимова (Россия) 21.58,9 (0)

2. Анаис Шевалье (Франция) + 4,3 (0)

3. Сьюзан Данкли (США) + 5,1 (0)...

31. Ольга Подчуфарова (Россия) + 1.18,9 (1)

32. Анастасия Загоруйкр (Россия) + 1.19,3 (1)...

47. Светлана Слепцова (Россия) + 1.38,3 (2)...

63. Екатерина Глазырина (Россия) + 2.00,6 (3)

Для Татьяны Акимовой это первая победа в карьере, для Анаис Шевалье - первое призовое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки

