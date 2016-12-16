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Россия обыграла Чехию во втором матче Кубка Первого канала

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во втором матче Кубка Первого канала сборная России обыграла команду Чехии со счетом 5:1.

Первые три шайбы хоккеисты сборной России забросили в первом периоде. Отличились Сергей Плотников, Павел Дацюк и Владимир Ткачев.

Второй период оказался за чехами, единственный гол забил Томаш Зогорна.

В третьем периоде сильнее вновь оказалась российская сборная, по голу на свой счет записали Иван Телегин и Илья Ковальчук.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

В следующем туре Кубка Первого канала подопечные Олега Знарка 18 декабря сыграют с командой Финляндии, а чехи в этот же день сыграют со шведами.

Напомним, в первом матче турнира сборная России проиграла Швеции со счетом 1:3.

Матч

Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук 59:03 (5:1 - бол.).

Место и дата

16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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