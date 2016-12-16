Россия обыграла Чехию во втором матче Кубка Первого канала
Во втором матче Кубка Первого канала сборная России обыграла команду Чехии со счетом 5:1.
Первые три шайбы хоккеисты сборной России забросили в первом периоде. Отличились Сергей Плотников, Павел Дацюк и Владимир Ткачев.
Второй период оказался за чехами, единственный гол забил Томаш Зогорна.
В третьем периоде сильнее вновь оказалась российская сборная, по голу на свой счет записали Иван Телегин и Илья Ковальчук.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
В следующем туре Кубка Первого канала подопечные Олега Знарка 18 декабря сыграют с командой Финляндии, а чехи в этот же день сыграют со шведами.
Напомним, в первом матче турнира сборная России проиграла Швеции со счетом 1:3.
Матч
Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук 59:03 (5:1 - бол.).
Место и дата
16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция