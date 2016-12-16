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Александр Медведев: Первый канал отказывается показывать Кубок Первого канала – это какой-то театр абсурда

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший президент КХЛ, член правления ФХР Александр Медведев прокомментировал отказ Первого канала показывать Кубок Первого канала.

«Уверен, что ситуация с отказом Первого канала показывать турнир не останется без внимания президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который, как известно, много сделал и делает для развития хоккея в России. Честно говоря, не нахожу объяснения, почему так произошло. Эта ситуация вызывает недоумение. Сначала я подумал, что это чья-то глупая шутка. Первый канал отказывается показывать Кубок Первого канала – это какой-то театр абсурда. Вдруг господин Константин Эрнст, опытный менеджер, заявляет, что интерес к спорту в России падает, ставит таким образом диагноз хоккею и всему спорту. Рейтингам, которые им приводятся, я не верю», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, сборная России обыграла команду Чехии (5:1) во втором матче Кубка Первого канала.

Матч

Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук (Светлаков), 59:03 (5:1 - бол.).

Место и дата

16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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