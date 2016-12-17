Полузащитник «Спартака» Ромуло подписал контракт с бразильским «Фламенго»
Бразильский
полузащитник московского «Спартака» Ромуло подписал контракт с бразильским «Фламенго»,
сообщает Fox Sports.
Стороны заключили договор
продолжительностью три года с возможностью продления еще на один. Ожидается,
что в самом начале нового года о подписании контракта с «Фламенго» будет
объявлено официально.
Напомним, что
действующий контракт Ромуло со «Спартаком» истекает в июне 2017 года, поэтому
полузащитник может вступать в переговоры с другими клубами только с 1 января
2017-го.
Напомним, что Ромуло
выступал за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за московский
клуб 61 матч в чемпионате России, в которых забил три мяча.
В текущем сезоне РФПЛ
Ромуло провел восемь матчей и отдал две голевых передачи.
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