Полузащитник «Спартака» Ромуло подписал контракт с бразильским «Фламенго»

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Ромуло подписал контракт с бразильским «Фламенго», сообщает Fox Sports.

Стороны заключили договор продолжительностью три года с возможностью продления еще на один. Ожидается, что в самом начале нового года о подписании контракта с «Фламенго» будет объявлено официально.

Напомним, что действующий контракт Ромуло со «Спартаком» истекает в июне 2017 года, поэтому полузащитник может вступать в переговоры с другими клубами только с 1 января 2017-го.

Напомним, что Ромуло выступал за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за московский клуб 61 матч в чемпионате России, в которых забил три мяча.

В текущем сезоне РФПЛ Ромуло провел восемь матчей и отдал две голевых передачи.