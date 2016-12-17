Житель Казахстана попросил Кадырова наказать букмекеров за отказ в выплате выигрыша
Житель казахстанского
города Алматы обратился к главе Чечни, президенту футбольного клуба «Терек»
Рамзану Кадырову с просьбой наказать одну из букмекерских контор за отказ
выплачивать выигрыш после окончания матча 12-го тура РФПЛ «Урал» - «Терек»
(1:4), сообщает Informburo.kz.
Издание сообщает, что житель
Алматы сделал ставку на победу «Терека» в выездной встрече чемпионата России и
должен был получить выигрыш – 14 миллионов тенге (около 2,6 млн. рублей), но
букмекерская контора назвала матч договорным и выплачивать выигрыш отказалась.
После этого житель Казахстана подал в суд на букмекеров и обратился к Рамзану
Кадырову.
Издание сообщает, что в
букмекерской конторе жителю Алматы сказали: «согласно правилам, при наличии
подозрений, что спортивное событие носит договорной характер, букмекеры вправе
отказать в выплате выигрыша».
«Всеми
интернет-порталами, крупными спортивными каналами было показано, доказано, что
был договорной матч между «Уралом» и «Тереком». Соответственно, ссылаясь на
это, мы отказали в выигрыше. До этой игры он делал ставки по тысяче тенге. А
тут он сразу ставит 5 млн. Это нереально. Все говорят, что это договорной матч.
Делая ставки, клиент соглашается с нашими правилами. Там прописано, что мы
можем отказать в выплате денег», – пояснили в букмекерской конторе.
Сейчас судебные
заседания по этому делу продолжаются.
Ранее специально созданная
Российским футбольным союзом комиссия экспертов по разбору матча между «Уралом»
и «Тереком», не нашла в матче признаков договорного характера.