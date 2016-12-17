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Житель Казахстана попросил Кадырова наказать букмекеров за отказ в выплате выигрыша

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Житель казахстанского города Алматы обратился к главе Чечни, президенту футбольного клуба «Терек» Рамзану Кадырову с просьбой наказать одну из букмекерских контор за отказ выплачивать выигрыш после окончания матча 12-го тура РФПЛ «Урал» - «Терек» (1:4), сообщает Informburo.kz.

Издание сообщает, что житель Алматы сделал ставку на победу «Терека» в выездной встрече чемпионата России и должен был получить выигрыш – 14 миллионов тенге (около 2,6 млн. рублей), но букмекерская контора назвала матч договорным и выплачивать выигрыш отказалась. После этого житель Казахстана подал в суд на букмекеров и обратился к Рамзану Кадырову.

Издание сообщает, что в букмекерской конторе жителю Алматы сказали: «согласно правилам, при наличии подозрений, что спортивное событие носит договорной характер, букмекеры вправе отказать в выплате выигрыша».

«Всеми интернет-порталами, крупными спортивными каналами было показано, доказано, что был договорной матч между «Уралом» и «Тереком». Соответственно, ссылаясь на это, мы отказали в выигрыше. До этой игры он делал ставки по тысяче тенге. А тут он сразу ставит 5 млн. Это нереально. Все говорят, что это договорной матч. Делая ставки, клиент соглашается с нашими правилами. Там прописано, что мы можем отказать в выплате денег», – пояснили в букмекерской конторе.

Сейчас судебные заседания по этому делу продолжаются.

Ранее специально созданная Российским футбольным союзом комиссия экспертов по разбору матча между «Уралом» и «Тереком», не нашла в матче признаков договорного характера.

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