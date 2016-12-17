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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Александр Овечкин, Джастин Уильямс и Ти Джей Оши. Оши также стал автором победного буллита. У хозяев отличились Джефф Скиннер, Джастин Фолк и Теуво Терявяйнен.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 19 минут, четыре раза заблокировал броски соперника, отдал результативный пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл почти 20 минут, нанес шесть бросков, один из которых достиг цели, совершил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 16 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 18 декабря в 04:00 (мск) примет «Баффало», а «Вашингтон» 18 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Монреалем».

Матч

Каролина - Вашингтон - 3:4 Б. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Скиннер (Раск, Райан), 5:46 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 26:25 (1:1 - бол.). Уильямс (Нисканен, Кузнецов), 31:13 (1:2). Фолк (Теравайнен, Ахо), 33:31 (2:2). Теравайнен (Славин, Ахо), 40:40 (3:2 - бол.). Оши (Нисканен, Орлов), 53:56 (3:3).

Победный буллит:

Кузнецов - 3:4.

Место и дата

17 декабря 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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