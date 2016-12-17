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Андрей Рябинский: У Поветкина нашли остарин. Непонятно, откуда он взялся

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе тяжеловеса Александра Поветкина.

«Да. У Саши нашли остарин Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся», - написал Рябинский в своем твиттере.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба российского боксера Александра Поветкина, взятая у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат.

В результате, команда Стиверна отказалась от проведения поединка.

Знакомьтесь, остарин! Бой Поветкин – Стиверн отменен из-за допинга

Голосование: Каким будет будущее Александра Поветкина после второго проваленного допинг-теста?

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