Поветкин нокаутировал Дюопа

Российский боксер тяжелого веса Александр Поветкин победил в рейтинговом поединке француза Йоана Дюопа.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В конце шестого раунда россиянин нокаутировал соперника. Рефери даже не стал открывать счет.

Таким образом, теперь на счету россиянина 31 победа (23 досрочно) и 1 поражение. На счету Дюопа 34 победы (21 досрочно) и 4 поражения.

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.