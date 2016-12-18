Хоккеисты «Торонто» в овертайме дожали «Питтсбург», Зайцев и Малкин забросили по шайбе

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Никита Зайцев и Джейк Гардинер. У гостей отличился Евгений Малкин.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 21 минуту, нанес три броска, один из которых оказался голевым, совершил пять силовых приемов, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 10 минут, нанес два броска, применил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду почти 18 минут, нанес один бросок, который достиг цели, применил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 20 декабря в 04:30 (мск) примет «Анахайм», а «Питтсбург» 21 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Рейнджерс».