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Гол и два паса Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Сент-Луис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Деннис Расмуссен, Патрик Кейн, Брайан Кэмпбелл, Никлас Яльмарссон, Винсент Хиностроза и Артемий Панарин. У хозяев по разу отличились Кайл Бродзяк и Алекс Пьертанджело, а Патрик Берглунд оформил дубль.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл более 17 минут, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл более девяти минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду четыре минуты и результативными действиями не отметился.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл более 22 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, также отдал две голевых передачи, окончив матч с показателем полезности «плюс три».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 20 декабря в 05:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Чикаго» 19 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Сан-Хосе».

Матч

Сент-Луис - Чикаго - 4:6 (1:1, 3:2, 0:3)

Голы:

Берглунд (Эдмундсон), 0:41 (1:0). Расмуссен (Крюгер, Паник), 19:34 (1:1). Бродзяк (Ривз, Эдмундсон), 23:12 (2:1). Кейн (ван Римсдайк), 30:44 (2:2). Берглунд (Стеен, Перрон), 34:35 (3:2). Кэмпбелл (Кейн, Панарин), 38:59 (3:3). Петранжело (Лехтеря, Эдмундсон), 39:48 (4:3). Хьялмарссон (Панарин, Крюгер), 41:00 (4:4). Хайностроуза (Хосса, Сибрук), 55:35 (4:5). Панарин (Кит), 59:11 (4:6 - п.в.).

Место и дата

18 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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