Гол и два паса Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Сент-Луис»
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра»,
завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Деннис Расмуссен, Патрик Кейн, Брайан Кэмпбелл, Никлас Яльмарссон, Винсент
Хиностроза и Артемий Панарин. У хозяев по разу отличились Кайл Бродзяк и Алекс
Пьертанджело, а Патрик Берглунд оформил дубль.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко
отыграл более 17 минут, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности
«минус один».
Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл более
девяти минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду
четыре минуты и результативными действиями не отметился.
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл более 22
минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, также отдал две
голевых передачи, окончив матч с показателем полезности «плюс три».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 20 декабря в 05:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Чикаго» 19 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Сан-Хосе».
Матч
Сент-Луис - Чикаго - 4:6 (1:1, 3:2, 0:3)
Голы:
Берглунд (Эдмундсон), 0:41 (1:0). Расмуссен (Крюгер, Паник), 19:34 (1:1). Бродзяк (Ривз, Эдмундсон), 23:12 (2:1). Кейн (ван Римсдайк), 30:44 (2:2). Берглунд (Стеен, Перрон), 34:35 (3:2). Кэмпбелл (Кейн, Панарин), 38:59 (3:3). Петранжело (Лехтеря, Эдмундсон), 39:48 (4:3). Хьялмарссон (Панарин, Крюгер), 41:00 (4:4). Хайностроуза (Хосса, Сибрук), 55:35 (4:5). Панарин (Кит), 59:11 (4:6 - п.в.).
Место и дата
18 декабря 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция