Гол и два паса Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Сент-Луис»

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Деннис Расмуссен, Патрик Кейн, Брайан Кэмпбелл, Никлас Яльмарссон, Винсент Хиностроза и Артемий Панарин. У хозяев по разу отличились Кайл Бродзяк и Алекс Пьертанджело, а Патрик Берглунд оформил дубль.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл более 17 минут, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл более девяти минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду четыре минуты и результативными действиями не отметился.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл более 22 минут, нанес четыре броска, один из которых достиг цели, также отдал две голевых передачи, окончив матч с показателем полезности «плюс три».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 20 декабря в 05:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Чикаго» 19 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Сан-Хосе».