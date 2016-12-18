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Виктор Фаст: Я могу только извиниться, что испортили празднование 70-летия российского хоккея

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер сборной Швеции Виктор Фаст поделился эмоциями после матча третьего тура Кубка Первого канала против команды Чехии, «Тре Крунур» уступила со счетом 1:4.

- Честно говоря, не очень хорошо, что мы закончили победный турнир вот так, поражением. Не знаю, что произошло. Мы профессиональные хоккеисты, и выходим на лед, чтобы все время побеждать. Я могу только извиниться за то, что своей победой мы испортили такой крупный праздник, как 70-летие российского хоккея. Но, как я уже сказал, каждый из нас стремится к победе, мы не умеем поддаваться, - передает слова Фаста «Р-Спорт».

Напомним, что шведы, переиграв на турнире сборную России (3:1) и команду Финляндии (4:2), досрочно гарантировали себе победу на турнире в Москве.

Матч

Чехия - Швеция - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы:

Полашек (Коусал), 21:13 (1:0). Юханссон (Умарк, Рюно), 31:37 (1:1). Кемпф (Радил), 34:13 (2:1). Ержабек (Радил, Кубалик), 57:26 (3:1). Виташек (Соботка), 59:46 (4:1 - п.в.).

Место и дата

18 декабря 13:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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