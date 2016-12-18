Виктор Фаст: Я могу только извиниться, что испортили празднование 70-летия российского хоккея

Голкипер сборной Швеции Виктор Фаст поделился эмоциями после матча третьего тура Кубка Первого канала против команды Чехии, «Тре Крунур» уступила со счетом 1:4.

- Честно говоря, не очень хорошо, что мы закончили победный турнир вот так, поражением. Не знаю, что произошло. Мы профессиональные хоккеисты, и выходим на лед, чтобы все время побеждать. Я могу только извиниться за то, что своей победой мы испортили такой крупный праздник, как 70-летие российского хоккея. Но, как я уже сказал, каждый из нас стремится к победе, мы не умеем поддаваться, - передает слова Фаста «Р-Спорт».



Напомним, что шведы, переиграв на турнире сборную России (3:1) и команду Финляндии (4:2), досрочно гарантировали себе победу на турнире в Москве.