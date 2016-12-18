Линус Умарк: Мы счастливы, что уничтожили праздник российского хоккея на Кубке Первого канала

Форвард сборной Швеции Линус Умарк поделился эмоциями после матча третьего тура Кубка Первого канала против команды Чехии, «Тре Крунур» уступила со счетом 1:4.

- Мы немного устали после субботнего матча с финнами, поэтому было тяжело, не хватало энергии. Тем не менее, мы были лучше чехов, просто не забили свои моменты. Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник, - цитирует Умарка «Р-Спорт».

Напомним, что сборная Швеции, переиграв на турнире сборную России (3:1) и команду Финляндии (4:2), досрочно гарантировали себе победу на турнире в Москве.