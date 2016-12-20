Шамиль Газизов: Лунев в «Зените». Ищем замену

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил факт перехода в «Зенит» вратаря Андрея Лунева.

- В среду у него медосмотр в Санкт-Петербурге, - сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Советского спорта». - В случае положительного заключения врачей переход Лунева в «Зенит» - вопрос решенный.

- Ищете замену?

- Конечно. Поиски футболистов — никогда не прекращающийся процесс. Давно ведем определенных игроков, надеемся, кого-то подпишем.

- Получается, вы и о переходе Лунева давно знали?

- Не скажу, что давно, но с «Зенитом» переговоры на эту тему шли. Вопрос решался не в течение двух дней.