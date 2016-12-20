Шамиль Газизов: Лунев в «Зените». Ищем замену
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил факт перехода в «Зенит» вратаря Андрея Лунева.
- В среду у него медосмотр в Санкт-Петербурге, - сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Советского спорта». - В случае положительного заключения врачей переход Лунева в «Зенит» - вопрос решенный.
- Ищете замену?
- Конечно. Поиски футболистов — никогда не прекращающийся процесс. Давно ведем определенных игроков, надеемся, кого-то подпишем.
- Получается,
вы и о переходе Лунева давно знали?
- Не скажу, что давно, но с «Зенитом» переговоры на эту тему шли. Вопрос решался не в течение двух дней.
В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.
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