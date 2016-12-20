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Шамиль Газизов: Лунев в «Зените». Ищем замену

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил факт перехода в «Зенит» вратаря Андрея Лунева.

- В среду у него медосмотр в Санкт-Петербурге, - сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Советского спорта». - В случае положительного заключения врачей переход Лунева в «Зенит» - вопрос решенный.

- Ищете замену?
- Конечно. Поиски футболистов — никогда не прекращающийся процесс. Давно ведем определенных игроков, надеемся, кого-то подпишем.

- Получается, вы и о переходе Лунева давно знали?
- Не скажу, что давно, но с «Зенитом» переговоры на эту тему шли. Вопрос решался не в течение двух дней.

В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.

Андрей Лунев: Пишут от моего имени какую-то ерунду. Я ничего никому не говорил

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