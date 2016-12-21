Алексей Морозов: Для Ягра в хоккее никогда не существовало ничего невозможного

Бывший капитан сборной России, президент хоккейного клуба «Крылья Советов» Алексей Морозов прокомментировал последние достижения Яромира Ягра в НХЛ.

- Для него никогда не существовало ничего невозможного в хоккее. И талант, и трудолюбие, и профессиональный отдых, и правильное восстановление привели к тому, что он до сих пор доказывает свой высокий уровень игрока. По всей видимости, результат Мессье будет побит, значит, можно потом будет говорить, что Ягр провел свою карьеру лучше Мессье.

Конечно, превзойти рекорд Гретцки, наверное, не получится, но все равно Ягр заявил о себе высоко, - заявил Морозов.

Напомним, 44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр минувшей ночью набрал свое 1887-е очко за карьеру в НХЛ, что позволило ему сравняться с великим канадцем Марком Мессье, который является вторым бомбардиром лиги в истории лиги.

На первом месте - Уэйн Гретцки (2857 очков).





