В Парке легенд открылись бесплатные мастер-классы по хоккею

В Москве на территории Парка Легенд открылись бесплатные мастер-классы по хоккею «Час хоккея ССМ». В течение зимнего сезона все желающие вне зависимости от уровня подготовки смогут усовершенствоват ь свои профессиональные и любительские навыки игры в хоккей, протестировать спортивную экипировку и получить подарки.

Опытные специалисты Hockey masters проводят мастер-классы для детей и взрослых любого уровня подготовки по специально разработанной программе тренировок, которая состоит из комплекса упражнений для полевых игроков и вратарей, направленных на оттачивание техники владения клюшкой, отработки бросков, техники катания и т.д. В ходе мастер-классов тренеры проконсультируют участников по выбору хоккейной экипировки: клюшек, перчаток и шлемов. Кроме того, полевые игроки смогут протестировать экипировку на льду.

Организаторы мастер-классов ждут всех на катке Парка Легенд, чтобы вместе насладиться всей прелестью хоккея на открытом воздухе, в месте, где все пропитано духом лучшего зимнего вида спорта.

Мастер-классы проходят во вторник в 16:00, в среду в 18:00 и в субботу в 11:00.

Зарегистрировать ся на мастер-классы «Час хоккея ССМ» можно на сайте www.masters.ccm.ru.





