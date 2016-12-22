Логинов и Насонов пополнили ряды чемпиона страны

Экс-хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» Дмитрий Логинов и Александр Насонов заявлены за новый клуб — красноярский «Енисей», сообщает официальный сайт ФХМР.

За действующих чемпионов России игроки будут выступать под игровыми номерами №50 и №57 соответственно.

32-летний полузащитник Логинов в нынешнем чемпионате России провел 10 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка. Ранее он выступал за «Водник», «Север», «СКА-Нефтяник», московское и казанское «Динамо», «Зоркий» и «Кузбасс».

35-летний Насонов отметился 9 (6+3) очками в 10 матчах за иркутский клуб, в составе которых выступал с 2003 года. Помимо этого, воспитанник новосибирского хоккея с мячом защищал цвета родного «Сибсельмаша», московского «Динамо» и «Уральского Трубника».