Перспективы Фестиваля национальных видов спорта и Всемирных русских игр в Москве
В понедельник, 26 декабря, в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» пройдет пресс-конференци
На пресс-конференци
В пресс-конференци
— заместитель Главы ВРНС, епископ Воскресенский, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Савва (Михеев)
— заместитель Главы ВРНС, руководитель Секретариата ВРНС Олег Костин;
— первый заместителя руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков,
— руководитель Экспертного центра ВРНС Александр Рудаков,
— руководитель Правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев,
— директор Института национальной стратегии Михаил Ремизов,
— писатель и публицист Егор Холмогоров,
— заместитель руководителя Экспертного центра ВРНС Владимир Тимаков,
— член Президиума ВРНС, президент Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.
О Всемирном Русском Народном Соборе
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) начал свою деятельность в мае 1993 года. Инициатором создания Собора стал митрополит Смоленский и Калининградский, ныне Глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В настоящее время ВРНС активно развивается в формате дискуссионной площадки и постоянно действующей общественной организации, представляющей русских в пространстве межнациональных дискуссий, выступающий на межнациональный и межрелигиозный мир, противодействующ