В понедельник, 26 декабря, в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» пройдет пресс-конференци я руководителей Всемирного русского народного собора по итогам 2016 года.

На пресс-конференци и будут затронуты вопросы противодействия экстремизму и ксенофобии, разработки Общественной концепции русского народа и отношения к проекту Закона о российской нации, перспективы Фестиваля национальных видов спорта и Всемирных русских игр в Москве, открытие Русской экспертной школы.

В пресс-конференци и примут участие:

— заместитель Главы ВРНС, епископ Воскресенский, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Савва (Михеев)

— заместитель Главы ВРНС, руководитель Секретариата ВРНС Олег Костин;

— первый заместителя руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков,

— руководитель Экспертного центра ВРНС Александр Рудаков,

— руководитель Правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев,

— директор Института национальной стратегии Михаил Ремизов,

— писатель и публицист Егор Холмогоров,

— заместитель руководителя Экспертного центра ВРНС Владимир Тимаков,

— член Президиума ВРНС, президент Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

О Всемирном Русском Народном Соборе

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) начал свою деятельность в мае 1993 года. Инициатором создания Собора стал митрополит Смоленский и Калининградский, ныне Глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В настоящее время ВРНС активно развивается в формате дискуссионной площадки и постоянно действующей общественной организации, представляющей русских в пространстве межнациональных дискуссий, выступающий на межнациональный и межрелигиозный мир, противодействующ ей проявлениям национальной и религиозной нетерпимости.



