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Наставник молодежной сборной России Валерий Брагин огласил состав на ЧМ

Источник:  ФХРКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Канаде. В окончательной заявке - 23 хоккеиста.

Вратари: 1. Антон Красоткин («Локо»), 20. Владислав Сухачев («Челмет»), 30. Илья Самсонов («Металлург» Мг);

Защитники: 2. Вадим Кудако («Северсталь»), 3. Михаил Сидоров («Ак Барс»), 6. Сергей Зборовский («Реджайна»), 15. Егор Воронков («Витязь»), 23. Григорий Дронов («Металлург» Мг), 26. Михаил Сергачев («Виндзор»), 28. Егор Рыков (СКА), 29. Артем Волков («Динамо» Бшх); 

Нападающие: 7. Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), 8. Кирилл Ураков («Торпедо» НН), 9. Данила Квартальнов (ЦСКА), 10. Александр Полунин («Локомотив»), 14. Кирилл Беляев («Югра»), 17. Герман Рубцов («Витязь»), 19. Павел Карнаухов (ЦСКА), 21. Денис Алексеев («Адмирал»), 22. Данил Юртайкин («Рязань»), 24. Михаил Воробьев («Салават Юлаев»), 25. Яков Тренин («Гатино»), 27. Денис Гурьянов («Техас»).

Таким образом, из расширенного состава сборной России, который готовился к чемпионату, мира были исключены защитники Камиль Фазылзянов («Нефтехимик») и Артем Чмыхов (ЦСКА), а также нападающие Никита Ли («Спартак»), Никита Коростелев («Сарния») и Артур Тянулин («Оттава 76-е»).

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2017 года.

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