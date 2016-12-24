Панин дисквалифицирован на четыре матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод встречи регулярного чемпионата «Нефтехимик» - ЦСКА (1:3), принял решение дисквалифицировать защитника армейцев Григория Панина на четыре матча.

«Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ЦСКА Григория Панина (№57) наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 дисциплинарного регламента КХЛ дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф», - говорится на официальном сайте КХЛ.