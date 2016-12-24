Агент Кросби: Участие звезд в олимпийских турнирах крайне выгодно НХЛ

Хоккейный агент Пэт Бриссон надеется на то, что игроки НХЛ будут допущены на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

- Я вижу только огромную выгоду в развитии игры по всему миру, особенно это касается Китая и Южной Кореи. Разве глобальная идея состоит не в этом? Повысится ли от этого интерес к хоккею во всем мире? Узнаваемость клубов может способствовать росту их финансового благополучия, - заявил Бриссон.

Пэт Бриссон представляет интересы Сидни Кросби, Патрика Кейна, Джонатана Тэйвза и ряда других звезд лиги.

Напомним, вопрос об участии игроков НХЛ в предстоящей Олимпиаде до сих пор не решен.

