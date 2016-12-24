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Марио Балотелли: Макгрегор, чтобы стать чемпионом тебе нужно победить Петросяна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Итальянский нападающий «Ниццы» Марио Балотелли обратился к чемпиону UFC Конору Макгрегору с советом, как стать чемпионом чемпионов.

«Макгрегор, ты великий боец, но, чтобы стать чемпионом чемпионов тебе нужно победить настоящего чемпиона Геворга Петросяна. Удачи и пожалуйста не бойся. Ребята, вы же все хотите этого поединка?», - написал Балотелли в инстаграме, приложив фото бойцов.

Геворг Петросян – итальянский кикбоксер армянского происхождения.

Напомним, что ранее Макгрегор заявил, что собирается разбить лицо боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему.

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