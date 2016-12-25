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Эмин Махмудов: Рано в «Спартак» пошел, но не жалею

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал, почему не смог заиграть в «Спартаке».

- Следом был «Спартак». Почему не сложилось, ведь начало было хорошее?
- Тяжело, молодой, 18 лет. Может быть, вначале было трудно. Потом не терпелось играть. Ушел в аренду в «Томь», куда не стоило уходить. Это был шаг назад. Ну сам виноват, рано, наверное, пошел в «Спартак». И не смог заиграть, как умею. 

- Не жалеете, что вообще решились пойти к красно-белым?
- Нет, в «Спартак» два раза не позовут. Люди там мечтают играть.

- Как складывались отношения у вас и остальных российских игроков с Валерием Карпиным? Вот бразильцы его до сих пор чуть ли не старшим братом зовут.
- По-разному, кто-то хорошо отзывался, кто-то плохо. Кто не играет, говорит плохо, так всегда. Я благодарен Карпину, что позвал в «Спартак». В остальном ничего особенного.

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