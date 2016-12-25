Налимов стал игроком «Сибири»
Вратарь Иван Налимов перешел в «Сибирь». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Налимов перешел в «Сибирь» из «Адмирала». 22-летний Иван Налимов - воспитанник новокузнецкого хоккея. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2014 в составе сборной России.
К настоящему моменту Иван провел в КХЛ 85 матчей, при коэффициенте надежности 2,72, процент отражённых бросков 90,4.
Встречаем новичка! Вратарь Иван Налимов! pic.twitter.com/5kNaLRK1Aw— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 25 декабря 2016 г.
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