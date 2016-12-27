Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Россия (U-20)
Хоккей  Лада- : -Салават Юлаев
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Маунтфилд- : -Автомобилист
Хоккей  Ак Барс- : -СКА
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Ларисе Латыниной – 82 года!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

27 декабря исполняется 82 года легендарной советской гимнастке, девятикратной олимпийской чемпионке, заслуженному работнику физкультуры РФ Ларисе Латыниной.

Лариса Семеновна выступала на трех Олимпиадах – 1956, 1960 и 1964 годах. На Играх-1956 выиграла четырех золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. На Играх-1960 выиграла три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. На Играх-1964 выиграла две золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Кроме того, Лариса Латынина восемь раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз – на чемпионатах Европы. На чемпионате Европы-1957 Лариса Семеновна собрала максимально возможный урожай золотых медалей (пять наград).

До 2012 года Лариса Латынина имела наибольшую (по числу) коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта. После этого Ларису Семеновну обошел американский пловец Майкл Фелпс.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Идите - выступайте, но про свою беременность никому не рассказывайте»«Идите - выступайте, но про свою беременность никому не рассказывайте»Сегодня самая титулованная гимнастка мира, 9-кратная олимпийская чемпионка, 8-кратная чемпионка мира, обладательница 18-ти олимпийских наград Лариса Латынина отмечает 80-летие.12.12.12. Самые красивые числа в спорте 2012 года12.12.12. Самые красивые числа в спорте 2012 годаВ красивую дату 12.12.12 Sovsport.ru вспоминает важные и красивые числа уходящего года.Латынина и Фелпс снялись для рекламы Louis VuittonЛатынина и Фелпс снялись для рекламы Louis VuittonДевятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина и 22-кратный олимпийский призер Майкл Фелпс снялись для рекламы Louis VuittonЛариса Латынина: Фелпс сказал, что после Олимпиады ноги его в бассейне больше не будетЛариса Латынина: Фелпс сказал, что после Олимпиады ноги его в бассейне больше не будетЛегендарная советская гимнастка Лариса Латынина в интервью «Р-Спорт» заявила, что поддерживает решение американского пловца Майкла Фелпса покинуть профессиональный спорт после Олимпиады в Лондоне.Как Фелпс обогнал Латынину. Американский пловец обновил рекорд, который казался вечным – 19 медалей на Олимпиадах!Как Фелпс обогнал Латынину. Американский пловец обновил рекорд, который казался вечным – 19 медалей на Олимпиадах!27‑летний Майкл Фелпс завоевал еще две награды в Лондоне – серебро на 200 м баттерфляем, золото в эстафете 4х200 м вольным стилем – и побил грандиозный рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по количеству медалей на Олимпиадах за карьеру.Лариса Латынина: Хотела бы вручить медаль ФелпсуЛариса Латынина: Хотела бы вручить медаль ФелпсуЛегендарная советская гимнастка Лариса Латынина призналась, что у нее тоже была принципиальная соперница, как у американского пловца Майкла Фелпса - соотечественник Райан Лохте.Виталий Мутко: Нет ничего страшного в том, что Фелпс побил рекорд ЛатынинойДостижение американского пловца Майкла Фелпса, который стал самым титулованным спортсменом за всю историю Олимпиад, не умаляет заслуг советской гимнастки Ларисы Латыниной, которая на протяжении 48 лет владела рекордом по количеству медалей Игр, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Виталий Мутко.Не день Фелпса. Великий американец впервые с 2000 года остался без медали олимпиадыНе день Фелпса. Великий американец впервые с 2000 года остался без медали олимпиадыВ первый день плавательной программы россияне не вышли в финалы, Майкл Фелпс стал лишь четвертым в грандиозной битве на 400 м комплексом, а 16‑летняя китаянка Е Шивень установила первый мировой рекорд Олимпиады.Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина: Вика, не думай о судьях!Вике Комовой, которую после многоборья обнимали и утешали десятки рук, в том числе и руки соперниц, еще предстоит выход на отдельные снаряды. Для этого ей нужно забыть то, что случилось в многоборье. Забыть скорее всего не удастся. Но можно попробовать понять. Лариса Латынина, девятикратная олимпийская чемпионка, когда-то плакала так же, как плакала в Токио на своем первом чемпионате мира маленькая девочка Вика Комова, не желая принимать серебряную медаль за счастье.Олимпийская чемпионка Лариса Латынина: У Вики, к сожалению, были ошибкиДевятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина не была столь категорична по поводу судейства.Президент поздравил Ларису ЛатынинуВчера Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил легендарную гимнастку Ларису Латынину с 75-летием.Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку Ларису ЛатынинуПрезидент России Дмитрий Медведев поздравил девятикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ларису Латынину с 75-летием.