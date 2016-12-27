День в истории. Ларисе Латыниной – 82 года!

27 декабря исполняется 82 года легендарной советской гимнастке, девятикратной олимпийской чемпионке, заслуженному работнику физкультуры РФ Ларисе Латыниной.

Лариса Семеновна выступала на трех Олимпиадах – 1956, 1960 и 1964 годах. На Играх-1956 выиграла четырех золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. На Играх-1960 выиграла три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. На Играх-1964 выиграла две золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Кроме того, Лариса Латынина восемь раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз – на чемпионатах Европы. На чемпионате Европы-1957 Лариса Семеновна собрала максимально возможный урожай золотых медалей (пять наград).

До 2012 года Лариса Латынина имела наибольшую (по числу) коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта. После этого Ларису Семеновну обошел американский пловец Майкл Фелпс.