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Сергей Шишкарев: За основу программы развития гандбола взяли программы по футболу и хоккею

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о работе над программой развития гандбола до 2024 года.

«В рамках программы развития гандбола в стране мы увеличиваем количество регионов, где гандбол является базовым видом спорта, с 10 до 20. Для этого нужно изменение приказа минспорта РФ. Есть устная договоренность с министром спорта по этому поводу.

Программа должна быть сверстана совместно с региональными властями. И для меня было удивительно, что всего в десяти регионах гандбол является базовым видом спорта. За основу мы взяли программу по развитию футбола и хоккея и договорились наши шаги координировать вместе с федерацией самбо, так как в известном поручении президента России Владимира Путина указаны два вида спорта – самбо и гандбол.

В федерации создана рабочая группа. С января мы будем собираться не реже одного раза в две недели, чтобы не упустить сроки, потому что черновой вариант этой программы должен быть представлен к апрелю», – сказал Шишкарев.

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