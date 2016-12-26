Сергей Шишкарев: За основу программы развития гандбола взяли программы по футболу и хоккею

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о работе над программой развития гандбола до 2024 года.



«В рамках программы развития гандбола в стране мы увеличиваем количество регионов, где гандбол является базовым видом спорта, с 10 до 20. Для этого нужно изменение приказа минспорта РФ. Есть устная договоренность с министром спорта по этому поводу.



Программа должна быть сверстана совместно с региональными властями. И для меня было удивительно, что всего в десяти регионах гандбол является базовым видом спорта. За основу мы взяли программу по развитию футбола и хоккея и договорились наши шаги координировать вместе с федерацией самбо, так как в известном поручении президента России Владимира Путина указаны два вида спорта – самбо и гандбол.



В федерации создана рабочая группа. С января мы будем собираться не реже одного раза в две недели, чтобы не упустить сроки, потому что черновой вариант этой программы должен быть представлен к апрелю», – сказал Шишкарев.