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«Анжи» объявил о предстоящей продаже ведущих игроков

Артем Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Анжи» распространил официальное заявление для болельщиков, в котором говорится, что клуб намерен продать ведущих игроков из-за финансовых проблем.

«В связи с рядом объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы вынуждены осуществить ряд трансферных операций, которые подразумевают продажу ведущих игроков «Анжи» в другие клубы. Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывает сегодня финансовые и иные трудности, и мы убедительно просим с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать «Анжи» – говорится в заявлении. 

Напомним, что ранее сообщалось о возможных переходах из «Анжи» двух основных форвардов: Филиппа Будковского в «Уфу», а Бернарда Бериши - в «Терек».

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