Зинэтула Билялетдинов: В матче со СКА нам повезло, откровенно говоря

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своих подопечных над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Для нас был сложный матч. Мы долго не играли, был большой перерыв. Мы неплохо поработали. Понимали, что игра будет непростая. Выходили против серьезного соперника. Где-то нам повезло, откровенно говоря. В целом результат есть.

- После яркого первого периода во втором команда сыграла довольно блекло.

- Во-первых, у соперника большинство было с начала периода. СКА серьезная команда. В атаке хорошо играет.

- Секач допускал много ошибок, но при этом забил решающую шайбу. Как оцените его игру?

- У него была серьезная травма, ему даже делали операцию. Для первого матча он сыграл нормально. Секач выходил в двух звеньях, поэтому нагрузка на него была большая.

- Можно ли говорить, что Гарипов подвел команду в моменте со вторым голом?

- Все бывает. Главное, что в решающий момент он сыграл хорошо.



- Григоренко сидел в раздевалке с гипсом. Что с ним?

- У него травма.

- Серьезная?

- Достаточно серьезная.