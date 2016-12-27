Зинэтула Билялетдинов: В матче со СКА нам повезло, откровенно говоря
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своих подопечных над СКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Для нас был сложный матч. Мы долго не играли, был большой перерыв. Мы неплохо поработали. Понимали, что игра будет непростая. Выходили против серьезного соперника. Где-то нам повезло, откровенно говоря. В целом результат есть.
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После яркого первого периода во втором
команда сыграла довольно блекло.
- Во-первых, у соперника большинство было с начала периода. СКА серьезная команда. В атаке хорошо играет.
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Секач допускал много ошибок, но при этом
забил решающую шайбу. Как оцените его
игру?
- У него была серьезная травма, ему даже делали операцию. Для первого матча он сыграл нормально. Секач выходил в двух звеньях, поэтому нагрузка на него была большая.
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Можно ли говорить, что Гарипов подвел
команду в моменте со вторым голом?
- Все бывает. Главное, что в решающий момент он сыграл хорошо.
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Григоренко сидел в раздевалке с гипсом.
Что с ним?
- У него травма.
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Серьезная?
- Достаточно серьезная.
Матч
Ак Барс - СКА - 4:3 Б. (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Дадонов 2:23 (0:1). Малыхин (Обухов, Охтамаа), 12:40 (1:1). Глухов (Захарчук, Пайгин), 14:36 (2:1). Шипачёв (Гусев), 17:44 (2:2). Шипачёв (Херсли, Белов), 22:23 (2:3). Секач 53:59 (3:3).
Победный буллит:
Малыхин - 4:3.
Место и дата
27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция