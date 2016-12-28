Дмитрий Куликов: Ягр тренируется по вечерам, потому что любит маффины по утрам

Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов рассказал о тренировках чешского форварда Яромира Ягра, с которым он два с половиной сезона играл во «Флориде».

«То, что он хоккеем живет и дышит, знают все. Единственное, что я могу сказать о Ягре нестандартного, так это то, что большинство своих тренировок по вечерам он проводит оттого, что любит есть маффины по утрам», – приводит слова Куликова официальный сайт НХЛ.

Напомним, на прошлой неделе 44-летний Ягр вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.