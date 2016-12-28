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Одил Ахмедов: Очень хочу попробовать свои силы в бундеслиге

Источник:  SPORTS.uzКомментарии

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о ситуации со своим возможным трансфером.

- На протяжении пяти лет я принимаю участие в Лиге Европы. Мне поступали предложения из чемпионатов Германии, Испании и Франции. Сейчас тоже есть предложения, однако я не один принимаю решения касательно своего будущего. Между клубом и агентом есть некоторые разногласия по поводу трансфера. Сам бы я очень хотел попробовать свои силы в бундеслиге, этот чемпионат мне нравится больше всех, - цитирует игрока Sports.uz.

Ранее сообщалось, что 29-летний Ахмедов близок в переходу в китайский клуб «Шаньдунь Лунэн».

В нынешнем сезоне РФПЛ хавбек провел 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

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